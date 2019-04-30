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"Ленфильм" покажет в Петербурге декорации "Полосатого рейса" и "Шерлока Холмса"

© РИА Новости. Алексей Даничев
30 апреля. Interfax-Russia.ru - В ТРЦ "Галерея" во вторник открывается выставка, посвященная киностудии "Ленфильм".

Как сообщает пресс-служба киностудии, гостей ждут бесплатные кинопоказы, декорационные экспозиции и творческие встречи.

"В ТРЦ "Галерея" расположится шесть стендов, созданных на "Ленфильме" декораторами и бутафорами студии. Они посвящены фильмам: "Три дня до весны", "Полосатый рейс", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Гамлет", "Небесный тихоход".

Киностудия и крупнейший ТРЦ Петербурга предоставят жителям и гостям города возможность побывать за кулисами съемочного процесса, увидеть своими глазами, как создавались декорации к знаменитым фильмам.

"Каждый стенд представляет из себя настоящие декорации. К примеру, для фильма "Полосатый рейс" была создана пристань, рядом с которой пришвартован теплоход "Евгений Онегин". А для экспозиции "Небесного тихохода" художники-декораторы построили "киношный" самолет", - говорится в сообщении.

Все это наполнено реквизитом киностудии. Более того, помимо экспозиций к своим картинам, "Ленфильм" подготовил специальный кукольный стенд. Художница Лиза Чернобай создала куклы героев из фильмов "Золушка", "Человек-амфибия", "Три толстяка" и "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". Все они оживают при помощи специальных механизмов.

Актер Вячеслав Коробицин, который снимался в ленфильмовской картине "Развод по собственному желанию", озвучил аудиогид по выставке. Гости смогут узнать интересные факты о съемках любимых картин.

Каждый день в "Галерее" с утра до вечера будут проходить бесплатные кинопоказы ленфильмовских картин, а по субботам - творческие встречи с кинематографистами, которые расскажут о секретах профессии и работе в кино.

"Ленфильм" - старейшая киностудия России. В 2018 году она отметила 100-летие Петроградского кинокомитета, 100-летие первого советского фильма "Уплотнение" и 110-летие первого российского фильма - "Понизовая вольница".

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