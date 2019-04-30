Большинство граждан РФ собираются смотреть трансляцию парада Победы

30.04.19 08:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Три четверти россиян (76%) собираются смотреть телевизионную трансляцию парада, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 33% сограждан намерены принять участие в шествии "Бессмертного полка". В позапрошлом году участвовать в шествии собирались 26% россиян, в 2016 году - 20% сограждан.

По данным "Левада-центра", у 48% участников опроса День Победы вызывает чувство радости в связи с тем, что наша страна победила в Великой Отечественной войне, у 27% респондентов - скорбь по поводу миллионов погибших. При этом социологи отмечают, что День Победы вызывает в равной мере чувства радости и скорби у 23% россиян.

Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.