|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.04.19 08:59
Более 100 га охвачено природным пожаром в заповеднике "Комсомольский" в Хабаровском крае
"Пожар начался в выходные дни из-за грозы. По данным на утро 30 апреля, его площадь составляет 100 га. К тушению пожара привлечены специалисты "Авиалесоохраны", - сказал сотрудник "Комсомольского".
Всего в ликвидации природного пожара задействовано 22 человека и семь единиц техники.
Комсомольский заповедник расположен в 40 км северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в устьевой части бассейна реки Горин - левого притока Амура.
|
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket