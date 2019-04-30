Более 100 га охвачено природным пожаром в заповеднике "Комсомольский" в Хабаровском крае

30.04.19 08:59

© РИА Новости. Константин Чалабов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Площадь природного пожара в заповеднике "Комсомольский" Хабаровского края, увеличилась до 100 га, специалисты несколько суток пытаются ликвидировать возгорание, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель администрации заповедника.

"Пожар начался в выходные дни из-за грозы. По данным на утро 30 апреля, его площадь составляет 100 га. К тушению пожара привлечены специалисты "Авиалесоохраны", - сказал сотрудник "Комсомольского".

Всего в ликвидации природного пожара задействовано 22 человека и семь единиц техники.

Комсомольский заповедник расположен в 40 км северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в устьевой части бассейна реки Горин - левого притока Амура.