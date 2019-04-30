Число детей, пострадавших на пожаре в церкви под Челябинском, выросло до восьми

30.04.19 09:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество детей, пострадавших на пожаре в поселковой церкви Саткинского района Челябинской области в понедельник, возросло до восьми, сообщает пресс-служба регионального Минздрава во вторник.

"Сразу после пожара в больницу было доставлено шестеро детей. К вечеру поступили еще двое с жалобами на боль в горле и головную боль", - отмечает пресс-служба.

Состояние детей ближе к удовлетворительному, но они останутся в больнице до исчезновения симптомов. Двух девочек, находившихся в реанимации, перевели в общую палату.

Как сообщалось, возгорание произошло в церкви поселка Межевой Саткинского района в понедельник, в результате надышались угарным газом и были госпитализированы шестеро детей. Они пришли на экскурсию и поднялись на колокольню, когда на нижнем уровне начался пожар, детям пришлось спускаться через задымленные помещения.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки возле электрокотла и системы управления отоплением.