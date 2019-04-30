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30.04.19 09:02
Число детей, пострадавших на пожаре в церкви под Челябинском, выросло до восьми
"Сразу после пожара в больницу было доставлено шестеро детей. К вечеру поступили еще двое с жалобами на боль в горле и головную боль", - отмечает пресс-служба.
Состояние детей ближе к удовлетворительному, но они останутся в больнице до исчезновения симптомов. Двух девочек, находившихся в реанимации, перевели в общую палату.
Как сообщалось, возгорание произошло в церкви поселка Межевой Саткинского района в понедельник, в результате надышались угарным газом и были госпитализированы шестеро детей. Они пришли на экскурсию и поднялись на колокольню, когда на нижнем уровне начался пожар, детям пришлось спускаться через задымленные помещения.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки возле электрокотла и системы управления отоплением.
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