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30.04.19 09:22

В ГАИ предупредили о пробках на подмосковных трассах в майские праздники

© РИА Новости. Владимир Сергеев
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Госавтоинспекция Подмосковья переходит на усиленный режим службы в период майских праздников, призывает водителей при поездках за город выбирать трассы, не затронутые реконструкционными работами.

"30 апреля, 1, 5, 8 и 12 мая 2019 года, по причине массового выезда и возврата жителей столицы за пределы мегаполиса и обратно, значительно сократится пропускная способность автомобильно-дорожной сети Московской области",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка.

По данным ГИБДД, в связи с проведением капитальной реконструкции, наиболее сложная ситуация ожидается на автодорогах: М-1 "Беларусь" (с 25 по 28 км, 45 км); М-2 "Крым" (24 км, 70 км, 100 км); М-4 "Дон" (42 км); М-5 "Урал" (64 км, 114 км); М-7 "Волга" (с 25 по 29 км, с 84 по 90 км); М-8 "Холмогоры" (с 29 по 35 км, 48 км); М-9 "Балтия" (108 км, 114 км); М-10 "Россия" (31 км, 46 км, 108 км), а также на Каширском шоссе.

"В целях обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда граждан Госавтоинспекция Московской области переведена на усиленный вариант несения службы. Рекомендуем всем участникам дорожного движения выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте, используя картографические онлайн сервисы", - добавили в ведомстве.

Водителям также предлагается по возможности пользоваться услугами пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта.

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