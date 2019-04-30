Платные парковки возле школ и больниц запретили в Магаданской области

30.04.19 09:28

© РИА Новости. Максим Блинов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Магаданской областной думы приняли закон, который наделяет полномочиями региональное правительство в вопросах организации дорожного движения, сообщает во вторник пресс-служба облдумы.

Так, согласно закону "Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области" региональное правительство сможет определять методику расчета размера платы за пользование платными парковками, вводить ограничения движения для транспорта определенных видов, устанавливать перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплексные схемы и проекты организации дорожного движения.

"Законом также определяются места, где не могут размещаться платные парковки. Это территории, прилегающие к спортивным объектам, образовательным, медицинским и культурным организациям, территориальным федеральным органам государственной власти, исполнительной власти, местного самоуправления, организациям, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, а также земельные участки, относящиеся к общему имуществу многоквартирных домов", - отмечается в сообщении.

"Кроме того, что вводятся ограничения на места, которые могут отводиться под платные парковки, разрабатывается и методика расчета стоимости парковки. Если раньше можно было определять цену, исходя из собственных соображений, то теперь это будет регулироваться органами исполнительной власти", - сказал председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов, слова которого приводятся в сообщении.