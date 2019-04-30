"Список Бутиной" может появиться в России по инициативе депутатов Госдумы РФ

30.04.19 09:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 апреля. Interfax-Russia.ru - В России может появиться "Список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на запрос депутатов Госдумы на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Как отмечается в документе, уголовное дело против Марии Бутиной было незаконно инициировано для укрепления мифа о "российском вмешательстве" в дела США. Депутаты призвали С.Лаврова включить в "список Бутиной" людей, которые организовали вопреки нормам международного права уголовное преследование россиянки", - говорится в публикации.

"Угроза попадания в "Список Бутиной" должна со временем начать отрезвлять иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских, и предотвращать нарушение прав наших соотечественников за рубежом", - подчеркивают депутаты в запросе на имя С.Лаврова.

При этом, уточняет издание, ранее многие американские должностные лица, ответственные за инициирование уголовного дела против Константина Ярошенко и его похищение с территории третьей страны, были включены в список лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ на основании федерального закона от 28 декабря 2012 года.

"Под беспрецедентным давлением и в антигуманных условиях заключения арестованная еще в июле 2018 года россиянка была вынуждена признать вину в том, что ей инкриминировали, только ради того, чтобы избежать огромного тюремного срока, которым обвинение открыто угрожало Марии", - цитирует газета текст письма парламентариев.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" М.Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, М.Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу РФ, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США" (предположительно, этим американцем является политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон). В конце 2018 года М.Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

Суд американского округа Колумбия 26 апреля приговорил М.Бутину к 18 месяцам тюремного заключения, при этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

По данным СМИ, М.Бутину депортируют из США после того, как она отбудет тюремный срок. После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.