Грязная нефть: Украина приостановила транзит по "Дружбе"
  
Морская тренировка: корабли ТОФ прибыли в Китай на учения "Морское взаимодействие-2019"
   
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
30.04.19 09:34

"Список Бутиной" может появиться в России по инициативе депутатов Госдумы РФ

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
30 апреля. Interfax-Russia.ru - В России может появиться "Список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на запрос депутатов Госдумы на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Как отмечается в документе, уголовное дело против Марии Бутиной было незаконно инициировано для укрепления мифа о "российском вмешательстве" в дела США. Депутаты призвали С.Лаврова включить в "список Бутиной" людей, которые организовали вопреки нормам международного права уголовное преследование россиянки", - говорится в публикации.

"Угроза попадания в "Список Бутиной" должна со временем начать отрезвлять иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских, и предотвращать нарушение прав наших соотечественников за рубежом", - подчеркивают депутаты в запросе на имя С.Лаврова.

При этом, уточняет издание, ранее многие американские должностные лица, ответственные за инициирование уголовного дела против Константина Ярошенко и его похищение с территории третьей страны, были включены в список лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ на основании федерального закона от 28 декабря 2012 года.

"Под беспрецедентным давлением и в антигуманных условиях заключения арестованная еще в июле 2018 года россиянка была вынуждена признать вину в том, что ей инкриминировали, только ради того, чтобы избежать огромного тюремного срока, которым обвинение открыто угрожало Марии", - цитирует газета текст письма парламентариев.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" М.Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, М.Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу РФ, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США" (предположительно, этим американцем является политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон). В конце 2018 года М.Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

Суд американского округа Колумбия 26 апреля приговорил М.Бутину к 18 месяцам тюремного заключения, при этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

По данным СМИ, М.Бутину депортируют из США после того, как она отбудет тюремный срок. После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.04.19 10:57
В Москве начался сезон речных круизов
.
  30.04.19 09:38
На Красной площади прошла ночная репетиция парада Победы
.
  30.04.19 09:22
В ГАИ предупредили о пробках на подмосковных трассах в майские праздники
.
  29.04.19 16:08
Первый канал привлёк Group-IB для проверки итогов голосования шоу "Голос.Дети"
.
  29.04.19 15:56
Мосгордума предложила удвоить штрафы для "зацеперов"
.
  29.04.19 14:59
Законопроект об ограничении использования реагентов отклонен Мосгордумой
.
  29.04.19 13:17
Горелка Вечного огня у стен Кремля пройдет профилактику в канун Дня Победы
.
  29.04.19 12:50
Отец полковника Захарченко приговорен к 4 годам колонии за растрату средств банка МИА
.
  29.04.19 11:02
Самым загруженным предпраздничным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля
.
  29.04.19 10:56
Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket