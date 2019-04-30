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30.04.19 09:38
На Красной площади прошла ночная репетиция парада Победы
В репетиции приняли участие 35 парадных расчетов и наземная техника, в том числе пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", ракетные комплексы "Искандер-М", бронетранспортёры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец" и боевые машины поддержки танков "Терминатор".
В этом году в параде впервые принимают участие курсанты московского университета МВД им В.Кикотя, женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны и кадеты корпуса Следственного комитета им Александра Невского.
Кроме этого, впервые расчёт Рязанского училища ВДВ вооружён новыми автоматами АК-12. Также впервые в параде будут участвовать автомобиль Aurus.
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