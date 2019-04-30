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|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
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30.04.19 09:44
Астраханская область намерена привлечь кредиты на 2,2 млрд рублей
По данным системы "СПАРК-Маркетинг", планируется привлечь четыре кредита в размере 150 млн рублей каждый сроком на 1 год, шесть кредитов по 200 млн рублей каждый - на 1 год и два кредита по 200 млн рублей - на 2 года. Цены контрактов не должны превышать 14,25 млн рублей, 19 млн рублей и 38 млн рублей соответственно (ставка во всех случаях - 9,5% годовых).
Прием заявок на участие в аукционах завершится 16 мая.
Цели кредитования в аукционной документации не уточняются.
Согласно изменениям, внесенным думой Астраханской области в марте, доходы регионального бюджета на 2019 год предусмотрены в размере 46,9 млрд рублей, расходы - 49,9 млрд рублей, дефицит - 3 млрд рублей, или 6% расходов.
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