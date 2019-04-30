Экс-зампреда правительства Хабаровского края отпустили под домашний арест

30.04.19 09:47

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Экс-зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев, который является одним из фигурантов уголовного дела о хищениях свыше 1 млрд рублей в лесной отрасли региона, выпущен из СИЗО под домашний арест, сообщили агентству "Интерфакс - дальний Восток" в пресс-службе Центрального районного суда.

"По ходатайству следователя судом была изменена мера пресечения, и Василий Шихалев отпущен под домашний арест", - сказал представитель суда.

Как сообщалось, 21 марта Центральный районный суд Хабаровска арестовал В.Шихалева на два месяца в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли региона. Срок его пребывания в СИЗО истекал 17 мая.

До 18 мая был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 г. по сентябрь 2018 г. В.Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой являлся А. Пудовкин.

В ходе проверки выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, однако инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края не был реализован.