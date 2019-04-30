Запрет на разведение костров введут на майские праздники в Подмосковье

30.04.19 09:52

© РИА Новости. Григорий Сысоев

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Более двух тысяч специалистов МЧС будут работать в режиме повышенной готовности на майские праздники в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка ведомства.

"Пожарную безопасность всех праздничных мероприятий будут обеспечивать свыше 2 тысяч сотрудников МЧС России, в распоряжении которых будет 434 единицы техники. Численность общей группировки РСЧС, задействованной в обеспечении безопасности жителей региона, составляет 14 485 человек и 3389 единицы техники", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для проведения первомайских праздничных мероприятий в Подмосковье определено 30 объектов и 52 площадки. На 9 мая -124 объекта, 233 места и 62 площадки для запуска фейерверков.

По данным министерства, с 1 мая постановлением губернатора Московской области на территории региона будет введен особый противопожарный режим.

"Это означает тотальный запрет на разведение костров в неустановленных местах и пал травы. На территории Подмосковья имеется порядка 1,3 тысячи "пикниковых зон", где отдых и разведение огня разрешены при условии соблюдения всех правил безопасности", - уточнили в пресс-службе.