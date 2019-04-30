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30.04.19 10:10
Медведев дал ряд поручений по итогам общения с пользователями соцсети
"Все вопросы, которые поступили от пользователей социальной сети "ВКонтакте" к эфиру VK Live с Дмитрием Медведевым от 29 марта, были изучены. Речь идет о тысячах обращений", - сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.
Там отметили, что помимо личных вопросов к Д.Медведеву, звучало много проблемных тем и персональных обращений.
"По большинству озвученных вопросов уже и так ведется работа в правительстве. Некоторые темы были затронуты председателем правительства в ходе прямого эфира. Сообщения, в которых содержалось подробное описание той или иной проблемы впервые, будут обязательно учтены в дальнейшей работе кабинета министров", - подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по части поступивших сообщений Д.Медведев дал отдельные поручения. Их перечень опубликован на официальном сайте правительства РФ.
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