Медведев дал ряд поручений по итогам общения с пользователями соцсети

30.04.19 10:10

© РИА Новости. Алексей Даничев

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Аппарат правительства РФ проанализировал все сообщения, поступившие в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева от пользователей социальной сети "ВКонтакте" во время прямого эфира месяц назад.

"Все вопросы, которые поступили от пользователей социальной сети "ВКонтакте" к эфиру VK Live с Дмитрием Медведевым от 29 марта, были изучены. Речь идет о тысячах обращений", - сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.

Там отметили, что помимо личных вопросов к Д.Медведеву, звучало много проблемных тем и персональных обращений.

"По большинству озвученных вопросов уже и так ведется работа в правительстве. Некоторые темы были затронуты председателем правительства в ходе прямого эфира. Сообщения, в которых содержалось подробное описание той или иной проблемы впервые, будут обязательно учтены в дальнейшей работе кабинета министров", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по части поступивших сообщений Д.Медведев дал отдельные поручения. Их перечень опубликован на официальном сайте правительства РФ.