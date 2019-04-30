В Астрахани поймали гигантскую воблу

30.04.19 10:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Воблу длинной 35 сантиметров и весом более килограмма поймали в Волге рыбаки колхоза им. Ленина, сообщается на сайте Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ "ВНИРО" "КаспНИРХ").

"На тоне (рыбопромысловое угодье на Волге - ИФ) "10-я Огневка" (...) сотрудником КаспНИРХа Владимиром Чаплыгиным зафиксирован факт поимки крупной самки воблы. Ее длина составила более 35 сантиметров при массе один килограмм 55 грамм", - говорится в сообщении института.

Воблу поймали речным закидным неводом рыбаки колхоза им. Ленина.

"Сразу после проведения измерений для приумножения рыбных запасов вобла была возвращена в естественную среду обитания. Перед выпуском в реку, согласно рыбацкой традиции, рекордный экземпляр поцеловали и попросили прислать рыбу побольше", - отмечается в сообщении.

На сайте уточняется, что ранее рекордной считалась особь воблы весом в один килограмм, длиной 32 сантиметра и возрастом 12 лет.

Обычные размеры воблы - 17-26 см.

У последнего трофея перед тем, как отпустить в воду, отобрали несколько чешуек, чтобы в лабораторных условиях выяснить ее возраст.