Самый большой в Крыму автокемпинг открылся на западе полуострова

30.04.19 10:38

Фото Елены Богданович/"Интерфакс"

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Автокемпинг на 500 машин построен на мысе Тарханкут в западной части Крыма, он стал самым крупным на полуострове.

"Это самый большой автокемпинг в Крыму и самый современный. На данный момент объем инвестиций составил порядка 300 млн рублей", - сообщил во вторник журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, аналогичные кемпинги в ближайшее время появятся в нескольких районах полуострова. "Мы надеемся, в течение года-двух Крым получит еще 3-5 тысяч номеров. Это здорово изменит экономическую ситуацию в смысле ценообразованиям и смежного бизнеса", - отметил министр.

Автокемпинг включает 250 домиков на два номера каждый и торгово-развлекательную зону, благоустроен пляж длиной 465 метров. На территории также располагаются санитарное блоки, медицинский пункт и аптечный киоск, пункты проката оборудования для дайвинга, мотоциклов и велосипедов. Кроме того, выделена территория для размещения 300 палаток.

Данный проект является частью кластера "Черноморский" - одного из пяти туристско-рекреационных комплексов, которые должны появиться на полуострове в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма. Под инвестиционные площадки на Тарханкуте выделено более 150 гектаров, общий объем инвестиций составит 3 млрд рублей. Помимо автокемпинга, планируется строительство гостиничного комплекса на тысячу номеров. Инвестором выступает российская компания, название которой не раскрывается.

Мыс Тарханкут, на котором находится поселок Оленевка, - одно из самых живописных мест Крыма. Его часто выбирают любители экстремальных видов спорта - виндсерфинга, флайборда, дайвинга и так далее. Шесть лет подряд там проводится молодежный фестиваль "Extreme Крым".