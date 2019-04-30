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30.04.19 11:32

"Бирюса" 13 мая возобновит выпуск холодильников после пожара на предприятии

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Красноярский завод холодильников "Бирюса" после крупного пожара, произошедшего 26 апреля в цехе готовой продукции, в середине мая собирается возобновить выпуск холодильников.

"Красноярский завод холодильников "Бирюса" (MOEX: KZHB) работает в штатном режиме. Производственные цеха завода не затронуты. Сотрудники компании в настоящее время находятся в запланированном отпуске, в связи с проведением регламентных работ на производстве. 13 мая выпуск холодильников возобновится в обычном режиме", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Завод отмечает, что отгрузка готовой продукции дилерам осуществляется по графику.

Ранее сообщалось, что вечером 26 апреля 2019 года на территории красноярского оборонного завода "Красмаш" произошел пожар на крыше одного из цехов на площади 20 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. Позже "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар случился в цехе готовой продукции завода холодильников "Бирюса", который расположен на территории "Красмаша".

По данным МЧС, в результате пожара было разрушено здание склада "Бирюсы", огонь также уничтожил 50 тыс. бытовых холодильников. При этом ЧП не затронуло производственные цеха предприятия.

ОАО "КЗХ "Бирюса" создано в августе 1993 года в результате приватизации одноименного госпредприятия. "Бирюса" - единственный производитель холодильной техники в Восточной Сибири и один из крупнейших производителей в СНГ. Проектная мощность предприятия - 750 тыс. холодильников в год.

Основные акционеры КЗХ "Бирюса" - Светлана Вараксина (28,14%), Елена Климатова (23,65%), ООО "Завод торгового оборудования "Бирюса" (17,75%), ООО "Красава" (16,11%) и ООО "УК "Инвест-Капитал" (10,49%, все - Красноярск).

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