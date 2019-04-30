Серьезный разговор: Путин и Ким Чен Ын остались довольны прошедшими переговорами
  
Недетский скандал: победа дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" вызвала протест зрителей и звезд
   
Морская тренировка: корабли ТОФ прибыли в Китай на учения "Морское взаимодействие-2019"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
30.04.19 10:44

Попасть в Крым по "единому" билету можно с 30 апреля до 30 сентября

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Перевозки пассажиров в Крым и обратно по "единому" билету с использованием железнодорожного транспорта/авиатранспорта начались во вторник, 30 апреля, и продлятся до 30 сентября, сообщила автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" (АНО "ЕТД").

"30 апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по "единому" билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы ("Витязево")", - говорится в пресс-релизе.

В туристический сезон - до 30 сентября 2019 года - перевозки будут осуществляться в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

По итогам проведенного в соцсетях опроса среди пассажиров, следующих по "единому" билету на полуостров, 22% в предстоящий курортный сезон выбирают Евпаторию, 18% - Ялту, 15% - Судак. Феодосии и Севастополю отдают предпочтение 14% и 10%, соответственно. В Керчь планируют поездку 4% участников опроса, в Симферополь - 2%. Другие города Крыма выбрали 15% респондентов, говорится в пресс-релизе.

По состоянию на 30 апреля, реализованы более 73,24 тыс. "единых" билетов (на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года), из них в Крым - 47,19 тыс. проездных документов, из Крыма - 26,05 тыс.

ЕТД сообщила также, что на майские праздники "единым" билетом планируют воспользоваться более 4 тыс. человек (в 2018 году на праздники перевезли 3,3 тыс. пассажиров).

"Единый" билет с железнодорожной составляющей можно приобрести за 90 дней до отправления поезда в любой железнодорожной кассе или на сайте ОАО "РЖД".

"Единый" билет с использованием авиационного транспорта можно оформить в авиакассах и на сайтах сервиса путешествий.

Стоимость поездки остается неизменной с 2015 года. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно с предоставлением отдельного места в автобусе.

Перевозки по "единому" билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются с 2014 года (с середины мая 2018 года они осуществляются без использования паромов, Керченская паромная переправа исключена из схемы движения после открытия автодорожной части Крымского моста).

Интермодальные перевозки по "единому" билету с использованием авиационного транспорта реализуются АНО "ЕТД" с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города/санатории Крыма. В 2018 году в рамках проекта Fly&Bus с пересадкой в аэропортах Симферополя и Анапы перевезено около 69,69 тыс. пассажиров.

В целом за пять курортных сезонов услугой "единый" билет воспользовалось порядка 2 млн человек.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.04.19 10:57
В Москве начался сезон речных круизов
.
  30.04.19 09:38
На Красной площади прошла ночная репетиция парада Победы
.
  30.04.19 09:22
В ГАИ предупредили о пробках на подмосковных трассах в майские праздники
.
  29.04.19 16:08
Первый канал привлёк Group-IB для проверки итогов голосования шоу "Голос.Дети"
.
  29.04.19 15:56
Мосгордума предложила удвоить штрафы для "зацеперов"
.
  29.04.19 14:59
Законопроект об ограничении использования реагентов отклонен Мосгордумой
.
  29.04.19 13:17
Горелка Вечного огня у стен Кремля пройдет профилактику в канун Дня Победы
.
  29.04.19 12:50
Отец полковника Захарченко приговорен к 4 годам колонии за растрату средств банка МИА
.
  29.04.19 11:02
Самым загруженным предпраздничным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля
.
  29.04.19 10:56
Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket