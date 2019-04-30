Попасть в Крым по "единому" билету можно с 30 апреля до 30 сентября

30.04.19 10:44

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Перевозки пассажиров в Крым и обратно по "единому" билету с использованием железнодорожного транспорта/авиатранспорта начались во вторник, 30 апреля, и продлятся до 30 сентября, сообщила автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" (АНО "ЕТД").

"30 апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по "единому" билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы ("Витязево")", - говорится в пресс-релизе.

В туристический сезон - до 30 сентября 2019 года - перевозки будут осуществляться в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

По итогам проведенного в соцсетях опроса среди пассажиров, следующих по "единому" билету на полуостров, 22% в предстоящий курортный сезон выбирают Евпаторию, 18% - Ялту, 15% - Судак. Феодосии и Севастополю отдают предпочтение 14% и 10%, соответственно. В Керчь планируют поездку 4% участников опроса, в Симферополь - 2%. Другие города Крыма выбрали 15% респондентов, говорится в пресс-релизе.

По состоянию на 30 апреля, реализованы более 73,24 тыс. "единых" билетов (на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года), из них в Крым - 47,19 тыс. проездных документов, из Крыма - 26,05 тыс.

ЕТД сообщила также, что на майские праздники "единым" билетом планируют воспользоваться более 4 тыс. человек (в 2018 году на праздники перевезли 3,3 тыс. пассажиров).

"Единый" билет с железнодорожной составляющей можно приобрести за 90 дней до отправления поезда в любой железнодорожной кассе или на сайте ОАО "РЖД".

"Единый" билет с использованием авиационного транспорта можно оформить в авиакассах и на сайтах сервиса путешествий.

Стоимость поездки остается неизменной с 2015 года. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно с предоставлением отдельного места в автобусе.

Перевозки по "единому" билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются с 2014 года (с середины мая 2018 года они осуществляются без использования паромов, Керченская паромная переправа исключена из схемы движения после открытия автодорожной части Крымского моста).

Интермодальные перевозки по "единому" билету с использованием авиационного транспорта реализуются АНО "ЕТД" с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города/санатории Крыма. В 2018 году в рамках проекта Fly&Bus с пересадкой в аэропортах Симферополя и Анапы перевезено около 69,69 тыс. пассажиров.

В целом за пять курортных сезонов услугой "единый" билет воспользовалось порядка 2 млн человек.