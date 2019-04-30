Магазин горит под Пятигорском на площади более 2 тыс. кв. метров

30.04.19 10:48

© РИА Новости. Григорий Сысоев

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Под Пятигорском (Ставропольский край) произошло возгорание в одном из крупных магазинов "21 век".

Глава пресс-службы ГУ МЧС по краю Олег Дегтярев сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что пожар произошел не в самом Пятигорске, а рядом с ним - на окраине поселка Горячеводский в Предгорном районе.

"К настоящему времени площадь пожара составляет 2,4 тыс. квадратных метров. Сейчас уточняется, были ли в магазине люди. На данный момент погибших и пострадавших нет", - сказал О.Дегтярев.

По его словам, возгорание произошло в строительном магазине с автомаслами.

"Здание одноэтажное, наблюдается горение по всей площади", - добавил глава пресс-службы.

В связи с пожаром в магазине движение на автодороге ФАД "Кавказ" рядом с Пятигорском ограничено, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"30 апреля около 09:00 мск сотрудники ГИБДД вынуждены были ограничить движение транспорта и пешеходов на 374 км. автодороги ФАД Кавказ из-за возгорания одного из строений, находящихся в придорожной полосе", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, альтернативный маршрут объезда - через Пятигорск и по автодороге Р 217 в обход Пятигорска.

На месте работает 45 человек и 16 единиц техники.