Около 2 тыс. ветеранов в Тульской области получат праздничные посылки от губернатора

30.04.19 10:53

Фото пресс-службы правительства Тульской области

30 апреля. Interfax-Russia.ru - В Тульской области в преддверии Дня Победы стартовала акция "Подарок фронтовику", в качестве подарков для ветеранов собраны специальные посылки от главы региона, сообщила пресс-служба облправительства.

Всего специальные посылки, оформленные в виде почтовых отправлений советских лет, получат 1 тыс. 886 туляков.

"Праздничные наборы вручаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.

Почти 500 тыс. жителей Тульской области участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, около 89 тыс. из них погибли, свыше 90 тыс. пропали без вести, более 3 тыс. умерли в немецких концлагерях. Свыше 170 тыс. жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями. 266 туляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза, среди них четверо - дважды герои. 42 воина-туляка стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.

За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".