В Москве начался сезон речных круизов

30.04.19 10:57

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Сезон речных круизов стартовал в Москве во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

"30 апреля с Северного речного вокзала отправятся в первые рейсы до Твери, Мышкина, Углича и Плеса круизные лайнеры "Михаил Булгаков", "Константин Симонов", "Дмитрий Фурманов" и "Лебединое озеро", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в основном это туры выходного дня, которые весьма популярны у москвичей.

"Помимо традиционных маршрутов в путеводителях появляются новые. Востребованность путешествий по рекам России стабильно растет. За последние три года речной турпоток увеличился на 20% и составил в навигацию-2018 около 290 тыс. человек", - отметили в пресс-службе .