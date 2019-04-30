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30.04.19 10:57
В Москве начался сезон речных круизов
"30 апреля с Северного речного вокзала отправятся в первые рейсы до Твери, Мышкина, Углича и Плеса круизные лайнеры "Михаил Булгаков", "Константин Симонов", "Дмитрий Фурманов" и "Лебединое озеро", - сообщили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, в основном это туры выходного дня, которые весьма популярны у москвичей.
"Помимо традиционных маршрутов в путеводителях появляются новые. Востребованность путешествий по рекам России стабильно растет. За последние три года речной турпоток увеличился на 20% и составил в навигацию-2018 около 290 тыс. человек", - отметили в пресс-службе .
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