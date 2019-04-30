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|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
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30.04.19 10:58
Калмыкия намерена привлечь кредиты на 520 млн руб. для пополнения бюджета
Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", аукционы предполагают выбор финансовых организация для предоставления кредитных лини с лимитами 300 млн рублей и 220 млн рублей. Цены контрактов не должны превышать 52,5 млн рублей и 38,5 млн рублей (ставка - 8,75% годовых).
Кредитные линии привлекаются на два года для финансирования дефицита республиканского бюджета и погашения долговых обязательств.
Прием заявок на участие в аукционах завершится 15 мая.
Как сообщается на сайте правительства Калмыкии, доходы республиканского бюджета на 2019 год предусмотрены в размере 14,979 млрд рублей, расходы - 15,13 млрд рублей, дефицит - 150,9 млн рублей, или 1% расходов.
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