Большинство россиян проведут Первомай в семейном кругу или на даче

30.04.19 11:13

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Подавляющее большинство граждан РФ (87%) планируют провести День весны и труда в кругу семьи, пойти в гости либо заняться домашними делами в своей квартире или на даче, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 39% россиян планируют провести праздничный выходной с семьей, 21% сограждан собираются заняться огородом и садовым участком, 15% респондентов запланировали пикник на природе или турпоход.

По данным ВЦИОМ, 12% участников опроса на Первомай будут принимать гостей или сами пойдут в гости, 8% опрошенных займутся дома ремонтом или уборкой, и столько же намерены принять участие в первомайских митингах и демонстрациях.

Социологи отмечают, что 16% россиян будут работать в этот праздничный день.

В целом количество россиян, собирающихся отмечать Первомай, и не намеренных это делать, по данным ВЦИОМ, разделилось поровну (по 49%).

При этом более трех четвертей россиян (795) считают, что такой праздник нужен. Среди основных аргументов данной категории опрошенных - больше выходных и возможностей отдохнуть, привычка этому празднику.

Социологи отмечают: 16% сограждан полагают, что такой праздник как Первомай, скорее, не нужен.

По данным ВЦИОМ, 32% россиян воспринимают Первомай, как Международный день солидарности трудящихся, для 31% сограждан это день означает праздник весны, и такой же удельный вес приходится на россиян, воспринимающий 1 мая как выходной день, который можно провести на даче или в кругу семьи.

По данным опроса, 3% респондентов считают этот праздник днем борьбы за социальные права различных групп населения.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 27 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.