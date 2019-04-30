Песенные флешмобы пройдут в автобусах и на вокзалах Сочи в канун Дня Победы

30.04.19 11:18

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Широкомасштабная программа мероприятий, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, запланирована с 5 по 9 мая в Сочи.

"Более 20 общегородских и 130 районных мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы, продут на территории Большого Сочи", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Сочи во вторник.

Собеседник агентства отметил, что традиционно пройдут общегородские мероприятия: "Свеча памяти", "Бессмертный полк", возложение венков к чаше Вечного огня, патриотические акции у памятников и обелисков во всех районах курорта.

"Жителей и гостей курорта ждут песенные флешмобы на улицах города, железнодорожных станциях и в общественном транспорте", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По его словам, в парках и скверах всех будут угощать солдатской кашей, откроются выставки декоративно-прикладного искусства, пройдут концерты, а в центре города-курорта проведут массовую легкоатлетическую эстафету.

"9 мая в муниципальных кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов о войне. Посещение муниципальных музее в День Победы также будет свободным", - сказал он.

Кроме этого, с 5 по 9 мая в Сочи состоятся Всероссийский диктант Победы, торжественное водружение Знамени Победы на Башне Ахун, смотр финалистов городского конкурса строя и песни, Всероссийская акция "Рекорд Победы", литературная гостиная "Фронтовая лирика" и праздничный салют.