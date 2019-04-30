Власти Крыма ждут до 7,5 млн туристов в этом году

30.04.19 11:27

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Число туристов, которые посетят Крым в этом году, может достичь 7,5 млн человек, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.

"Надо 7,5 млн туристов, 7 млн уже не устраивает", - сказал журналистам во вторник В.Константинов на открытии крупнейшего на полуострове автокемпинга.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя возможное достижение такого показателя, призвал повышать уровень сервиса на полуострове. "Надо повышать качество услуг наших средств размещения, чтобы соотношение цена/качество соответствовало тому, что предлагают другие страны в черноморском бассейне", - отметил он.

В министерстве курортов и туризма Крыма воздержались от точного прогноза, однако обратили внимание на динамику. "В первом квартале у нас на 30% прирост, на майские ждем на 40% больше, чем в прошлом году. Главное - быть ко всему этому готовыми", - пояснил агентству "Интерфакс-Юг" глава ведомства Вадим Волченко.

Как сообщалось, курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.

В первом квартале 2019 года Крым посетили 350 тысяч туристов - на 33% больше прошлогоднего. На майские праздники власти республики ждут 240 тысяч гостей - на 40% больше.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в понедельник высказала журналистам в Севастополе уверенность, что курортный сезон этого года в Крыму будет успешным, предпосылки для этого есть: "Я сегодня летела в командировку, и билет купить было невозможно. Вижу, что люди уже выезжают серьезно и надолго".