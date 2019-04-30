"Победа" возобновляет авиарейс из Москвы в Уфу

30.04.19 11:39

© РИА Новости. Вадим Брайдов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы в Уфу, сообщается на официальном сайте перевозчика.

Полеты будут выполняться ежедневно с 12 июня 2019 года на самолетах Boeing-737-800.

Ранее со ссылкой на осведомленный источник сообщалось, что авиаперевозчик отменил рейсы Москва-Уфа с началом зимнего расписания в 2016 году из-за разногласий с руководством уфимского аэропорта по поводу внедрения собственной системы регистрации лоукостера, за которую авиаузел потребовал "необоснованно завышенную" плату.

"Победа" - низкобюджетный перевозчик группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Флот лоукостера насчитывает 28 самолетов. Средний возраст авиапарка "Победы" составляет 2,3 года. Ожидается, что в мае 2019 года парк техники увеличится на 50% по сравнению с летом 2018 года, на 30 Boeing 737-800.

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Маршрутная сеть авиаузла - более 70 направлений, включая 33 крупнейших города России. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток превышает 2,5 млн человек в год. Владельцем 100% акций аэропорта является Башкирия.