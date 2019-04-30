Туры по России на майские праздники за год подорожали на 52%

30.04.19 12:08

© РИА Новости. Игорь Онучин

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Средний чек на организованные туры по России на майские праздники вырос на 52% по сравнению с прошлым годом, на туры за границу - на 30%, рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В среднем отдых за границей на эти майские праздники обошелся россиянам в 80 тыс. рублей, это на 30% дороже, чем годом ранее (62 тыс.). Средний чек на отдых в России вырос еще больше - на 52%, до 35 тыс. рублей (год назад - 23 тыс. рублей)", - сообщила она со ссылкой на данные онлайн-агрегаторов.

По ее словам, топ наиболее популярных "майских" направлений у туроператоров включает Турцию (58% всех бронирований), Тунис (10%), Кипр (8%), Грецию (5%), Россию (4%), Таиланд, Египет и ОАЭ (по 3%).

"Средняя стоимость тура в Турцию составила 75 тыс. рублей (год назад - 59 тыс.), в Тунис - до 64 тыс. (годом ранее - 53,5 тыс.), в Грецию - 72 тыс. рублей (51 тыс. годом ранее), на Кипр - 81 тыс. рублей (год назад - 62 тыс.)", - отметила И.Тюрина.

Она добавила, что российские туристы стали чаще бронировать проживание в отелях 5* - в общей сложности 44% путешественников выбрали такой вариант размещения (+10% по сравнению с прошлым годом). На втором месте по популярности - отели 4* (35% всех бронирований), затем - гостиницы 3* (16%).

"Треть туров на майские праздники была забронирована за месяц-два до вылета, почти столько же забронировали в период от двух недель до месяца до вылета. Россияне стали чаще бронировать туры заранее. А вот доля поездок, приобретенных в последний момент, в этом году рекордно упала - с 43% до 17%", - уточнила И.Тюрина.