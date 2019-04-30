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30.04.19 12:15

Температурные минимумы зафиксированы в ряде регионов Поволжья

© РИА Новости. Владимир Астапкович
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Ночь на 30 апреля была отмечена рекордным похолоданием в некоторых регионах Приволжского федерального округа.

Сайт ГИС-центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) сообщил, что минувшей ночью погода в Прикамье оказалась экстремально холодной. Так, на метеостанции Бисер на востоке Пермского края минимальная температура составила минус 14,6 градусов, тем самым был перекрыт суточный минимум 1992 года (минус 12,5 градусов). Ниже отметки в минус 10 градусов опускалась температура в Кунгуре и Губахе, в Перми минимальная температура составила 6 градусов ниже нуля.

"Вообще последний раз такие экстремальные морозы в последней пятидневке апреля наблюдались (в Пермском крае - ИФ) в 1996 году", - отмечают метеорологи.

По данным Башгидрометеоцентра, прошедшая ночь была холодной во всех районах Башкирии: температура воздуха в регионе понизилась до -3... -9 градусов, местами -10... -13. В Уфе ночная температура воздуха зафиксирована на уровне -6,5 градусов, обновив абсолютный температурный минимум 1989 года (- 4,6 градусов). В частности, в центре города столбики термометров опускались до отметки -3,9 градусов, в аэропорту - до минус 5,9 градусов.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Удмуртии, ночью температура воздуха по республике опускалась от минус 3 до минус 8 градусов, а днем во вторник установилась на отметке от 2 до 7 градусов тепла.

Представитель Гидрометцентра Удмуртии Алла Шумихина написала на своей странице в соцсети, что это связано с контрастным холодным фронтом, который прошел над республикой в ночь с субботы на воскресенье. По ее словам, территория региона оказалась в арктической воздушной массе, в связи с этим самый холодный воздух наблюдался в понедельник и вторник. С 1 мая ожидается потепление до 6-11 градусов.

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