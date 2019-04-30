Авиабомбу времен войны обнаружили на военном аэродроме в Воронеже

30.04.19 12:19

Фото пресс-службы крымского управления Росгвардии

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиационную бомбу времен Второй мировой войны весом 100 килограммов обнаружили на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГО и ЧС по городу.

По словам собеседника агентства, бомба была обнаружена при проведении ремонтных работ на территории аэродрома.

Он отметил, что опасная находка была уничтожена силами ГУ МЧС по региону на подрывной площадке полигона "Погоново".