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30.04.19 12:19

Авиабомбу времен войны обнаружили на военном аэродроме в Воронеже

Фото пресс-службы крымского управления Росгвардии
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиационную бомбу времен Второй мировой войны весом 100 килограммов обнаружили на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГО и ЧС по городу.

По словам собеседника агентства, бомба была обнаружена при проведении ремонтных работ на территории аэродрома.

Он отметил, что опасная находка была уничтожена силами ГУ МЧС по региону на подрывной площадке полигона "Погоново".

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