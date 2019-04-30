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30.04.19 12:19
Авиабомбу времен войны обнаружили на военном аэродроме в Воронеже
По словам собеседника агентства, бомба была обнаружена при проведении ремонтных работ на территории аэродрома.
Он отметил, что опасная находка была уничтожена силами ГУ МЧС по региону на подрывной площадке полигона "Погоново".
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