Дождь с грозой и градом ожидаются на Ставрополье

30.04.19 12:25

© РИА Новости. Дмитрий Паршин

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют сильный дождь с ветром, грозой и градом в Ставропольском крае во второй половине дня во вторник, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 15-17 часов и до конца суток 30 апреля, а также с 1 по 3 мая местами по краю ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с надвигающейся непогодой МЧС предупреждает о возможных подтоплениях низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, авариях на линиях электропередачи, росте количества ДТП на дорогах, повреждениях крыш и рекламных щитов, падениях деревьев и слабо закрепленных конструкций.