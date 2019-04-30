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30.04.19 12:25
Дождь с грозой и градом ожидаются на Ставрополье
"По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 15-17 часов и до конца суток 30 апреля, а также с 1 по 3 мая местами по краю ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой МЧС предупреждает о возможных подтоплениях низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, авариях на линиях электропередачи, росте количества ДТП на дорогах, повреждениях крыш и рекламных щитов, падениях деревьев и слабо закрепленных конструкций.
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