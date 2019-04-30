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Повредивший картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вандал получил 2,5 года колонии

© РИА Новости. Виталий Белоусов
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Игоря Подпорина, повредившего 25 мая 2018 года картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Государственной Третьяковской галерее, передал корреспондент "Интерфакса".

"Признать Подпорина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ ("уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ"), и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Натальи Чепрасовой.

Как сообщалось, в ходе прений сторон государственное обвинение просило суд признать И.Подпорина виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

В свою очередь, защита просила переквалифицировать действия подсудимого, частично признавшего вину, по более мягкому составу - "повреждение объектов культурного наследия" (ч. 1 ст. 243 УК РФ) и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

И.Подпорина - 37-летнего уроженца Узбекистана, долгое время проживавшего в Воронежской области, задержали 25 мая 2018 года после того, как он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок И.Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь".

В ноябре 2018 года вице-премьер России Ольга Голодец назвала случившееся с картиной "актом вандализма, ужасающим по своей глубине" и сообщила, что к финансированию восстановления картины удалось привлечь частного инвестора, и государственные средства не понадобятся.

В декабре 2018 года главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова сообщила, что весь проект реставрации полотна И.Репина профинансирован спонсором, это "значительная сумма", но не захотела озвучивать конкретные цифры.

В апреле 2019 году в "Третьяковке" сообщили, что специально созданная для этого мастерская приступила к реставрации картины, которую было решено "передублировать" на другой холст.

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") была написана И.Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более 100 лет назад картина уже подвергалась нападению. Так, 16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам И.Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения полотна оно постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.

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