Ставрополье направит на единовременные выплаты "детям войны" свыше 800 млн рублей

30.04.19 12:55

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья в текущем году выдадут единовременные компенсации по 5 тыс. рублей "детям войны", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"Для финансового обеспечения новой меры социальной поддержки утвержден проект поправок в региональный бюджет на нынешний год. В целом, на единовременные денежные выплаты "детям войны", планируется направить почти 802 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, выплату в размере пяти тысяч рублей предоставят жителям края, родившимся в СССР или в других территориях, которые к началу Великой Отечественной войны входили в его состав, и не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года.

В последующем размер выплаты будет устанавливаться при формировании бюджета региона на очередной финансовый год, отметил собеседник агентства.

"По мнению губернатора края Владимира Владимирова, экономика Ставрополья развивается и результаты этого развития должны работать для жителей нашего края, помогать старшему поколению", - подчеркнули в пресс-службе.

Инициатива о социальной поддержке "детей войны" была выдвинута В.Владимировым в мае 2018 года во время представления ежегодного послания депутатам Думы Ставрополья.

В октябре 2018 года был принят краевой закон "О детях войны в Ставропольском крае", в рамках которого гражданам, входящим в эту категорию, выдаются соответствующие удостоверения, а также предоставляется ряд льгот.

Законопроект о денежных выплатах "детям войны" на Ставрополье утвержден региональным правительством и в скором времени будет рассмотрен в парламенте края.