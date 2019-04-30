Иностранный турпоток в Приморье в первом квартале 2019 года вырос на 30%

30.04.19 12:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Число иностранных граждан, посетивших Приморский край в первом квартале 2019 года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, и превысило 152,6 тыс. человек.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, в январе-марте в край въехал 152 тыс. 621 иностранец, в том числе 109 тыс. 841 с туристскими целями (рост к первому кварталу 2018 года составил 29%).

"Традиционно наиболее емким стал турпоток из Китая - с туристскими целями нас посетили 52,4 тыс. жителей из этой страны, общее количество въехавших составило 73,4 тыс. Однако самый яркий рост снова показал турпоток из Республики Корея - в первом квартале гостями Приморья стали 47 тыс. человек, причем почти 46 тыс. непосредственно - туристы", - приводятся в сообщении слова директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова.

Около половины иностранцев прибыли в Приморье через авиационный пункт пропуска - почти 72 тыс. человек.

"Еще более 40 тыс. путешественников воспользовались автомобильным транспортом, 26,6 тыс. - водным и меньше всего - 13,3 тыс. - приехали в край по железной дороге", - говорится в сообщении.