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Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
 
 
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30.04.19 13:05

Второй центр оформления паспортов жителям Донбасса тестируется в Ростовской области

© РИА Новости. Нина Зотина
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места события.

"Центр начал работу в тестовом режиме", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В свою очередь представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов уточнил журналистам, что в этом центре получать паспорта смогут только жители ДНР.

"Центр работает в тестовом режиме, в нем гражданство смогут получать только жители ДНР. Пока на территории региона будет действовать два подобных центра. Учитывая, что срок рассмотрения заявлений до трех месяцев, мы рассчитываем, что первые паспорта будут выданы раньше указанного срока", - сказал К.Алзинов.

Он уточнил, что первый пункт выдачи паспортов РФ, который был открыт в понедельник в Новошахтинске, уже принял 80 заявлений от жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее сообщалось, что в понедельник в Новошахтинске в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР. Документы принимаются только от уполномоченных лиц республики.

В перечень документов, которые необходимо предоставить, входят: заявление на получение гражданства, документ, удостоверяющий личность, с соответствующими заверениями, документ о смене фамилии, документ об оплате госпошлины и фотографии. Заявление о получении гражданство рассматривается до трех месяцев.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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