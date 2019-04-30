Около 1,8 тыс. человек и 23 единицы военной техники примут участие в торжественном шествии в Красноярске 9 мая

30.04.19 13:18

© РИА Новости. Виталий Безруких

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Порядка 1,8 тыс. человек и 23 единицы военной техники будут участвовать в торжественном шествии в День Победы в Красноярске, сообщил начальник мобилизационного управления губернатора края Юрий Колупаев во вторник на пресс-конференции в красноярском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

"В 11:30 по местному времени (7:30 мск) будет прохождение торжественным маршем подразделений воинских частей, территориальных органов федеральной и исполнителей власти, учреждений и организаций края. В марше будут участвовать 1780 человек", - сказал Ю.Колупаев.

Кроме того, во время шествия по городу проедет 23 единицы военной техники, 19 единиц будут выставлены для показа возле здания краевой библиотеки.

Также в городе будет работать несколько площадок с полевой кухней, и выставкой военной исторических артефактов времен Великой Отечественной войны.

Праздничные мероприятия в Красноярске начнутся с 10:00 по местному времени (6:00 мск), у Мемориала Победы состоится митинг памяти и возложение цветов к Вечному огню. Торжественное шествие начнется в 11:30 (7:30 мск) в центре города - на площади Революции. В 13:30 (9:30 мск) пройдет шествие "Бессмертного полка".

По словам руководителя красноярского регионального штаба движения "Бессмертный полк" Серафимы Аксельрод, в прошлом году памятных колоннах прошли около 40 тыс. жителей и гостей города. А всего в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Красноярске, по данным краевой полиции, приняли участие более 110 тыс. человек.