Пермский курорт "Усть-Качка" примет 2,8 тыс. участников "Российской студенческой весны"

30.04.19 13:31

Фото предоставлено пресс-службой Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна"

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Участники 27-го Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет в Перми с 14 по 19 мая, будут проживать на курорте на берегу Камы, сообщает оргкомитет фестиваля.

"Объявлено место проживания 2,8 тыс. участников национального финала Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" - курорт "Усть-Качка" в Пермском крае, один из лучших на Урале. В третий раз за 27 лет работы фестиваля иногородние участники будут проживать в одном месте", - говорится в сообщении.

"Усть-Качка" - это российская здравница (комплекс из семи отелей), знаменитая своей лечебной водой. Курорт находится в 50 км от Перми, поэтому для доставки участников будут использовать специальные автобусы, который будут ходить между курортом и городом до 12 раз в день. Такие же автобусы будут перевозить участников между площадками фестиваля.

Фестиваль "Российская студенческая весна" проходит с 1993 года. В этом году финал фестиваля состоится в Перми с 14 по 19 мая.

Учредителями фестиваля в 2019 году выступают правительство Пермского края, общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи".

Фестиваль проводится при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

В 2018 году фестиваль прошел в Ставрополе. В отборочных этапах фестиваля приняли участие более 160 тыс. студентов.