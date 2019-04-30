Врио губернатора Сахалина Лимаренко заработал в 2018 году около 90 млн рублей

30.04.19 13:34

© РИА Новости. Антон Денисов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в 2018 году получил доход в размере почти 90 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

В собственности у В Лимаренко три земельных участка (в индивидуальной, общей совместной и долевой) общей площадью более 6,5 тыс. кв. м, два жилых дома (в долевой и совместной собственности) площадью 679 и 653,9 кв. м.

На врио также записана квартира в общей долевой собственности площадью 98,6 кв. м, три помещения в индивидуальной и долевой собственности общей площадью более 1,3 тыс. кв. м, одно здание в долевой собственности площадью 284 кв. м. Из автотранспортных средств в его декларации указаны два прицепа МЗСА 817710 и МЗСА 821711. Вся недвижимость В. Лимаренко находится в РФ.

Супруга руководителя региона в прошлом году заработала более 2,5 млн рублей. На нее записаны три земельных участка в индивидуальной и долевой собственности общей площадью почти 9,4 тыс. кв. м, два жилых дома (в совместной и долевой собственности) площадью 679 и 653,9 кв. м.

Она также имеет три квартиры (площадью 48 кв. м, 71,9 кв. м, 68,1 кв. м) в индивидуальной собственности и одну квартиру (площадью 98,6 кв. м)в долевой собственности, здание в долевой собственности площадью 284 кв. м. Все ее недвижимое имущество также находится в РФ. В ее собственности находится автомобиль Mercedes-Benz GLE 300.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 7 декабря 2018 года назначил В.Лимаренко на должность врио губернатора Сахалинской области.

Досрочные выборы сахалинского губернатора планируется провести 8 сентября 2019 года. В.Лимаренко заявил о намерении в них участвовать в качестве самовыдвиженца.