МВД РФ: почти 90% жителей ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

30.04.19 13:37

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30 апреля. Interfax-Russia.ru - Согласно проведенному соцопросу, подавляющее большинство жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик хотят получить российское гражданство, сообщил журналистам представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

"Проводился соцопрос - 86% жителей ЛНР и ДНР хотят получить гражданство РФ", - сказал К.Алзинов.

Он добавил, что в случае образования очередей в уже открытых центрах выдачи паспортов РФ в Неклиновском районе и Новошахтинске будут оперативно открываться дополнительные.

Ранее сообщалось, что в тестовом режиме начали работать два центра выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке: в Новошахтинске для жителей ЛНР и в селе Покровском Неклиновского района для жителей ДНР. В первый день работы центр в Новошахтинске успел принять 80 заявлений на получение гражданства.

В перечень документов, которые необходимо предоставить, входят: заявление на получение гражданства, документ, удостоверяющий личность, с соответствующими заверениями, документ о смене фамилии, документ об оплате госпошлины и фотографии. Заявление о получении гражданство рассматривается до трех месяцев.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.