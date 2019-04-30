Smartavia 17 июня откроет рейс Петербург-Геленджик

30.04.19 13:40

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Smartavia (новый бренд "Нордавиа") в рамках летнего расписания 17 июня откроет рейс по маршруту Санкт-Петербург - Геленджик, сообщила пресс-служба аэропорта Геленджика.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, с вылетом из Санкт-Петербурга в 11:30 и прибытием в Геленджик в 14:35. Обратный вылет из аэропорта Геленджика будет осуществляться в 15:35. Время в пути составит около трех часов.

Все перелеты будут выполняться на воздушных судах семейства Boeing-737 вместимостью 148 посадочных мест.

Рейсы будут выполняться до конца сентября 2019 года.

Smartavia базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, самолетный парк состоит из 12 самолетов Boeing-737-500, -700, и -800.

Аэропорт "Геленджик" в 2018 году снизил пассажиропоток на 3% по сравнению с 2017 годом - до 294,5 тыс. человек.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основателю пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года.