Доход нижегородского губернатора Никитина снизился более чем в три раза

30.04.19 13:42

© РИА Новости. Михаил Мордасов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обнародовал сведения о своих доходах и расходах за 2018 год и имуществе.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства региона, доход Г.Никитина в прошлом году составил 4 млн 692 тыс. 512,11 рублей. Это более чем в три раза меньше, чем в 2017 году, когда его доход составлял 15 млн 737 тыс. 696,32 рубля.

В собственности главы региона есть земельный участок площадью 1500 кв.м, жилой дом площадью 171,9 кв.м и квартира площадью 143,7 кв.м. Все объекты расположены в России.

Также Г.Никитину принадлежат две автомашины, ВАЗ-21011 и "УАЗ-Патриот", и мотоцикл "Ява".

В пользовании врио нижегородского губернатора есть дача площадью 801,7 кв.м.

Супруга Г.Никитина заработала в 2018 году 5 млн 885 тыс. 506,76 рублей (в 2017 году - 38 млн 763 тыс. 386,04 рубля). В ее собственности находятся две квартиры площадью 143,8 и 38 кв.м, а также два машиноместа площадью 18,3 и 11,7 кв.м. Все объекты недвижимости находятся в России.

Также супруга врио нижегородского губернатора владеет легковым автомобилем BMW X3. В ее пользовании находится дача площадью 801,7 кв.м.

Двое несовершеннолетних детей супругов Никитиных недвижимости или транспортных средств не имеют.