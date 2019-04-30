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30.04.19 13:42
Доход нижегородского губернатора Никитина снизился более чем в три раза
Согласно информации, опубликованной на сайте правительства региона, доход Г.Никитина в прошлом году составил 4 млн 692 тыс. 512,11 рублей. Это более чем в три раза меньше, чем в 2017 году, когда его доход составлял 15 млн 737 тыс. 696,32 рубля.
В собственности главы региона есть земельный участок площадью 1500 кв.м, жилой дом площадью 171,9 кв.м и квартира площадью 143,7 кв.м. Все объекты расположены в России.
Также Г.Никитину принадлежат две автомашины, ВАЗ-21011 и "УАЗ-Патриот", и мотоцикл "Ява".
В пользовании врио нижегородского губернатора есть дача площадью 801,7 кв.м.
Супруга Г.Никитина заработала в 2018 году 5 млн 885 тыс. 506,76 рублей (в 2017 году - 38 млн 763 тыс. 386,04 рубля). В ее собственности находятся две квартиры площадью 143,8 и 38 кв.м, а также два машиноместа площадью 18,3 и 11,7 кв.м. Все объекты недвижимости находятся в России.
Также супруга врио нижегородского губернатора владеет легковым автомобилем BMW X3. В ее пользовании находится дача площадью 801,7 кв.м.
Двое несовершеннолетних детей супругов Никитиных недвижимости или транспортных средств не имеют.
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