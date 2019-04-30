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30.04.19 13:46
РЖД разрешит перевозки детей без родителей до Нижнего Новгорода, Краснодара и Адлера
Согласно сообщению ФПК, с 1 мая отправить ребёнка от 10 до 16 лет под наблюдением проводника можно будет в поездах "Ласточка" №727/728, 729/730, 731/732, 733/734 сообщением Москва - Нижний Новгород, №801/802 сообщением Краснодар - Адлер, № 803/804, 821/822 сообщением Краснодар - Имеретинский Курорт.
Оформить услугу стоимостью 1500 руб. можно будет в ж/д кассах Нижнего Новгорода, Адлера, Сочи, станции Краснодар-1 и Курского вокзала.
Как сообщалось, ФПК в июле прошлого года ввела услугу перевозки детей без сопровождения взрослых в поездах дальнего следования. Пилотным маршрутом стало направление Москва - Санкт-Петербург. Такая услуга уже давно действует в скоростных поездах "Сапсан".
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