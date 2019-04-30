Почти 300 жителей Псковщины, Карелии и Поморья пострадали от клещей с начала сезона

30.04.19 13:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 апреля. Interfax-Russia.ru - В Карелии, Псковской и Архангельской областях с начала сезона зарегистрировано 283 случая присасывания клещей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Псковской области, за минувшую неделю с жалобами на укусы клещей в лечебные организации региона обратились 120 человек, в том числе 27 детей. Первый случай присасывания клеща в 2019 году зарегистрирован 25 марта.

Всего с начала эпидемиологического сезона с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратилось 236 жителей Псковщины, из них 64 ребенка. Случаев заболеваний инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, в регионе не выявлено.

По данным Роспотребнадзора Карелии, в учреждениях здравоохранения республики по поводу присасывания клещей зарегистрировано 30 обращений. Случаи присасывания членистоногих зафиксированы в девяти районах и городских округах. Первым в больницу обратился житель Прионежского района Карелии 30 марта.

В Архангельской области зарегистрировано 17 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клеща. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зарегистрированы в восьми районах Поморья, городах Архангельске, Котласе и Коряжме. Экстренная профилактика проведена четырем обратившимся за медицинской помощью.

Кроме того, с начала текущего года в регионе вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 3,5 тыс. человек.