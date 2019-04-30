Пятерых детенышей обезьян пытались тайно ввезти в Саратов из Казахстана

30.04.19 13:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Саратовские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Россию пятерых детенышей обезьян, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления во вторник.

"Живую" контрабанду обнаружили в поезде, следующем из Алма-Аты в Саратов.

"При досмотре багажа у одного из пассажиров были обнаружены дорожные сумки и контейнер с двумя детенышами гиббонов и тремя макаками. Разрешительные документы, необходимые для ввоза животных в Россию, у владельца груза отсутствовали", - говорится в сообщении.

Животные были сильно истощены, поэтому таможенники передали их в ветеринарную клинику Саратовского аграрного университета для осмотра специалистами.

В сообщении отмечается, что данные породы обезьян попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), от 3 марта 1973 года. Для перемещения таких животных через государственную границу России с государствами-членами ЕАЭС требуется разрешение.

"Общая стоимость приматов составила более 1 млн 150 тыс. рублей", - сообщает таможенное управление.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.