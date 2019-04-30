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30.04.19 13:53
Пятерых детенышей обезьян пытались тайно ввезти в Саратов из Казахстана
"Живую" контрабанду обнаружили в поезде, следующем из Алма-Аты в Саратов.
"При досмотре багажа у одного из пассажиров были обнаружены дорожные сумки и контейнер с двумя детенышами гиббонов и тремя макаками. Разрешительные документы, необходимые для ввоза животных в Россию, у владельца груза отсутствовали", - говорится в сообщении.
Животные были сильно истощены, поэтому таможенники передали их в ветеринарную клинику Саратовского аграрного университета для осмотра специалистами.
В сообщении отмечается, что данные породы обезьян попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), от 3 марта 1973 года. Для перемещения таких животных через государственную границу России с государствами-членами ЕАЭС требуется разрешение.
"Общая стоимость приматов составила более 1 млн 150 тыс. рублей", - сообщает таможенное управление.
По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.
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