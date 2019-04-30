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30.04.19 13:57

Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость в Крыму в январе-феврале 2019г - Крымстат

© РИА Новости. Павел Львов
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Естественная убыль населения продолжает сохраняться в республике Крым, смертность в январе-феврале 2019 года превысила рождаемость в полтора раза, сообщил Крымстат во вторник.

"За январь-февраль число родившихся в республике составило 3 тыс. человек, но все еще ниже количества умерших - 4,6 тыс. человек. Во всех регионах Крыма число умерших превысило число родившихся", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, естественная убыль населения в республике за указанный период составила 1,6 тыс. человек, по сравнению с январем-февралем 2018 года она увеличилась на 11,8%.

Основными причинами смерти по-прежнему остаются болезни системы кровообращения - 55%, новообразования - 14,4% и внешние причины (дорожные аварии, случайные отравления, самоубийства, убийства, утопления и т.д.) - 7%.

За два месяца в республике Крым родились около 1,5 тыс. мальчиков и 1,5 тыс. девочек.

В январе-феврале 2019 года 13 детей умерли в возрасте до одного года - на 30% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Крымстат.

За январь-февраль в регионе зарегистрировали 736 браков и 356 разводов.

Как сообщалось, в республике Крым проживают более 1,9 млн человек.

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