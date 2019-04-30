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30.04.19 14:03

Спецавтобаза внедряет на свердловских полигонах весовой учет мусора

© РИА Новости. Павел Львов
30 апреля. Interfax-Russia.ru - ЕМУП "Спецавтобаза" установило на полигонах в Сухом Логу, Заречном и Асбесте (Свердловская область) весовое оборудование, чтобы сделать отчетность по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) подконтрольной и прозрачной, а также оптимизировать затраты, сообщает пресс-служба предприятия.

Автоматизированное оборудование позволяет учитывать фактическую массу выгружаемых отходов и увеличить пропускную способность полигонов.

Ранее объем поступающего мусора на полигоны определялся, исходя из габаритов спецтехники и коэффициента уплотнения.

В этом году автовесы появятся также на мусоросортировочном предприятии в Алапаевске и на полигонах в Сысерти и Артемовском. Кроме того, планируется создание единой информационной базы.

"После ее внедрения данные с весов будут в автоматическом режиме оперативно поступать к специалистам регионального оператора. Направления потоков отходов региональный оператор будет отслеживать напрямую, это позволит качественно сверять данные об объемах ТКО, уйти от составления отчетности на основе данных, которые подают перевозчики и полигоны. Первые - о количестве сданных отходов, вторые - о количестве принятых", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.

В рамках новой модели управления ТКО в Свердловской области все полномочия в сфере обращения с отходами переданы трем региональным операторам. Так, победителем конкурсного отбора по Северной зоне признана компания "Рифей", Западной - "ТБО "Экосервис", Восточной - ЕМУП "Специализированная автобаза". Один из приоритетов деятельности региональных операторов - создание современной инфраструктуры и вовлечение коммунальных отходов во вторичное производство.

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