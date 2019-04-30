"Уральские авиалинии" закрыли продажу билетов на рейс "Жуковский" - Париж из-за запрета Франции

30.04.19 14:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекратила продажу билетов на рейс "Жуковский" - Париж из-за отказа французской стороны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Представитель "Уральских авиалиний" уточнил, что самолет, выполнявший первый рейс по данному маршруту 28 апреля, совершил внеплановую посадку в Калуге. "В связи с получением запрета от авиационных властей Франции на выполнение рейса по маршруту "Жуковский" - Париж авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена была осуществить промежуточную посадку в аэропорту Калуги", - отметил он.

В пресс-службе заявили, что разрешение от Росавиации на выполнение международных полетов по направлению "Жуковский" - Париж было получено в ноябре 2018 года. Между тем, французские авиационные власти отнесли "Жуковский" к аэропортам Москвы, в связи с чем отказались выдать "Уральским авиалиниям" разрешение на полеты по этому маршруту.

Как сообщалось, "Жуковский" ранее неоднократно становился предметом конфликта между российскими и зарубежными авиавластями (в том числе Таджикистана, Израиля). Причина - спорный статус подмосковного аэропорта. Несмотря на близкое расположение к Москве, Россия относит его к региональным аэропортам, что дает право не ограничивать количество перевозчиков на международных рейсах (такое ограничение действует в "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в виде требования одинакового количества рейсов для российских и иностранных авиакомпаний). Но за рубежом с этим были не согласны и настаивали на паритетных условиях выполнения рейсов и через "Жуковский".