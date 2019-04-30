Поставка "ЮТэйр" первых двух Boeing-737 MAX может быть отложена до июля

30.04.19 14:10

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Поставка "ЮТэйр" первых двух Boeing-737 MAX из-за проблем этого типа самолета может быть отложена до июля, следует из отчетности компании по МСФО за прошлый год.

"В 2018 году группа заключила соглашения о лизинге воздушных судов в отношении шести самолетов Boeing 737-8MAX. Поставки самолетов в 2019 году запланированы на апрель, май и август 2019 года. В связи с выявленными недостатками программного обеспечения судна этого типа, поставка первых двух самолетов, возможно, будет перенесена на июнь-июль 2019 года", - указано в отчетности.

Как уточняется, по стандартной договоров лизинга передача самолетов от производителя лизингодателю и затем авиакомпании выполняется в течение одного дня после завершения технической приемки.

"ЮТэйр" является заказчиком 30 Boeing-737 MAX, сообщалось, что поставка двух из них предполагается по контракту с американской лизинговой компанией Air Lease Corporation.

10 марта Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в октябре 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море также вскоре после вылета. Тогда погибли все 189 человек, находившихся на борту.

Эксплуатация этих самолетов была приостановлена по всему миру 13 марта и не возобновится до тех пор, пока Boeing не представит обновленное программное обеспечение для решения проблем, считающихся причиной авиакатастроф.