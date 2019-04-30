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30.04.19 14:37
На курильском острове Кунашир введена в действие зона боевого дежурства ПВО
"Он проверил уже приступившую к работе зону боевого дежурства ПВО на Кунашире, социальную инфраструктуру, заслушал доклад командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко по объектам, готовящимся к вводу в эксплуатацию", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В 2011 году источник сообщал "Интерфаксу", что на Курилах размещены комплексы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности "Бук-М1". Источник тогда сказал, что на островах планировалось разместить более современные комплексы "Бук-М2" и мобильные комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С".
"Процесс завершения строительства служебного жилья для военнослужащих и членов их семей на островах должен быть динамичным. Необходимо создать комфортные условия для каждого военнослужащего, прибывающего на службу в воинские части Итурупа и Кунашира", - сказал Р.Цаликов, которого цитирует департамент информации Минобороны РФ.
"Первый замглавы военного ведомства поручил командующему войсками Восточного военного округа дать предложения по строительству штаба полка на Итурупе и созданию культурно-досуговых центров и спортивных комплексов на островах Курильской гряды", - сообщили в Минобороны РФ.
За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах.
В августе прошлого года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили современные многоцелевые истребители Су-35С.
Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".
На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.
Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.
Группировка на Курилах была усилена модернизированными танками Т-72Б3. В прошлом октябре пресс-служба Восточного военного округа сообщала, что несколько десятков танков Т-72Б3 провели учение на полигоне на Курилах.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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