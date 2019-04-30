Около 20 тысяч потребителей в Томске остались без света из-за упавшей на ЛЭП крыши

30.04.19 14:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер сорвал крышу с одного из зданий и уронил ее на линию электропередачи ООО "Томслесдрев", что стало причиной отключения электроснабжения в Томске и Томском районе, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК).

"Основное отключение коснулось Томска. Упавшая в результате разгула стихии крыша повредила линию, которая находится в собственности "Томслесдрева", в связи с чем по всей цепи линии было отключено четыре подстанции, питающие 20 тыс. абонентов", - сказал собеседник агентства.

Специалисты ТРК выехали на место, совместно со специалистами "Томлесдрева" "отрезают" их участок линии из схемы электроснабжения, чтобы оперативно запитать всех абонентов - в течение часа электроснабжение будет полностью восстановлено.

По словам представителя компании, ситуация осложняется тем, что специалисты не могут подъехать к месту аварии из-за многокилометровых пробок на дороге.

"Циклон, сопровождавшийся ливнем и порывами ветра, прошелся и по Томскому району. В течение часа отключения коснулись поселка Тимирязевского, Заварзино, Корнилово и других населенных пунктов, но сейчас электроснабжение в Томском районе восстановлено в полном объеме", - отметил сотрудник пресс-службы.

При этом он подчеркнул, что оперативного предупреждения о предстоящем циклоне компания не получала, однако весь персонал находится на рабочих местах, готовый к дальнейшим изменениям погодных условий, всех социально-значимых потребителей компания готова подключить к резервным источникам электроснабжения.

Лесопромышленный комплекс "Томлесдрев" - предприятие Томской области, ведущее комплексную переработку древесины (добыча, лесопиление, деревообработка, производство ДСП и ЛДСП). Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании за 2017 год составила 5,353 млрд рублей, чистый убыток - 15 млн рублей.