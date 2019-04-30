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30.04.19 14:46

Порядка 10 млн человек могут отпраздновать майские праздники в Москве

© РИА Новости. Илья Питалев
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 200 крупных городских праздничных мероприятий пройдет в столице с 1 по 10 мая, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский во вторник.

А.Кибовский сказал мэру Москвы Сергею Собянину на заседании президиума городского правительства во вторник, что, по прогнозам, праздничные мероприятия посетят порядка 10 млн человек.

Глава департамента напомнил, что 1 мая на Красной площади состоится традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов с участием свыше 100 тыс. человек.

Центральным общественным событием празднования Дня Победы в Москве станет традиционное шествие "Бессмертного полка" 9 мая по Красной площади.

По прогнозам мэрии, ожидаемое количество участников шествия - свыше 700 тыс. человек.

А.Кибовский уточнил, что сбор участников "Бессмертного полка" начнется с 14:00, самое шествие - в 15:00.

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