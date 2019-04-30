Козак поручил рассмотреть предложение АКИТ о едином сборе на зарубежные посылки

30.04.19 14:54

© РИА Новости. Владимир Песня

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ получило предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении сбора на посылки из-за рубежа, но решений об изменении пошлин не принималось.

"Предложение АКИТ в правительство поступило, однако новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось", - сказал журналистам Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует в правительстве отрасль торговли).

По его словам, в марте Д.Козак встречался с представителями компаний интернет-торговли, по итогам встречи в правительство поступило обращение АКИТ, "содержащее конкретные предложения по развитию данного сегмента рынка и выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний интернет-торговли".

Д.Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее данных поручений президента по этой теме, сообщил И.Джус.

АКИТ объединяет крупных российских ритейлеров, работающих в сегменте e-commerce (в состав ассоциации, в частности, входят "М.Видео - Эльдорадо", DNS, "Детский мир", Ozon, Wildberries, Leroy Merlin, "Ситилинк", Auchan, "Юлмарт" и другие).

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что АКИТ обратилась в правительство с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров. Изначально АКИТ предлагала ввести единый сбор в размере 20%.

Как сообщалось, Евразийский экономический союз с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования. Это коснулось и покупок в зарубежных интернет-магазинах. Ранее в России пошлинами не облагались посылки, общая стоимость которых за месяц составляла максимум 1000 евро, а вес - 31 кг. Страны ЕАЭС договорились постепенно снижать максимальную сумму: с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года - до 200 евро.

АКИТ ранее неоднократно жаловалась на разные условия, в которых работают российские и зарубежные интернет-магазины: последние, по ее мнению, не платят НДС, не несут расходы на сервисное и гарантийное обслуживание, сертификацию и т.д. Ранее ассоциация прогнозировала, что с учетом создания крупных СП ("Мегафона", Mail.ru Group, РФПИ и Alibaba) и развития логистики объем трансграничной торговли в 2019 году может вырасти до 800 млрд рублей (46% всего российского рынка e-commerce). В 2018 году прогнозировался рост доли трансграничной торговли до 38% с 36%, рост рынка интернет-торговли в целом - до 1,25 трлн рублей с 1,04 трлн рублей в 2017 году.

Рост российского рынка e-commerce в прошлом году оказался выше ожиданий благодаря развитию сервисов доставки и онлайн-продаж продуктов питания, говорил ранее глава АКИТ Артем Соколов. Объем рынка по итогам 2018 года, по предварительной оценке АКИТ, составил около 1,4 трлн рублей. Оценку сегмента трансграничной торговли ассоциация пока не давала.

С критикой инициативы АКИТ ввести единый сбор на все зарубежные посылки выступила Mail.ru Group. "Трансграничная торговля не конкурирует с российским ритейлом, поскольку, с одной стороны, потребитель боится покупать дорогостоящие, требующие проверки работоспособности и качества товары за рубежом, а с другой стороны, ассортимент маркетплейсов трансграничной торговли порядково превышает ассортимент всего российского ритейла в целом и составляет более 80 млн товарных позиций. Это дает основание сделать выводы о том, что АКИТ и его члены не пытаются защитить свой текущий бизнес, а хотят разрушить бизнес компаний новой экономики", - заявил вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян (его слова приводит пресс-служба компании). "Что касается налоговой пользы для страны, то экономический эффект, по нашим оценкам, будет сравним со стоимостью администрирования данных пошлин", - добавил он.

Осенью Mail.ru Group подписала рамочное соглашение о создании СП с Alibaba, РФПИ и "Мегафоном". Mail.Ru передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group. Ожидается, что сделка будет закрыта ближайшие несколько месяцев.