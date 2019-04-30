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30.04.19 14:56
Следствие отменило розыск бывшего вице-премьера Крыма Серова
"В настоящее время следственная необходимость в розыске подозреваемого Серова В.Н. отпала, в связи с чем постановление о его розыске от 6 апреля 2019 года подлежит отмене", - говорится в постановлении, текст которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Юг".
При этом не указывается причина отмены розыска и не уточняется, установлено ли местонахождение подозреваемого.
Уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера возбуждено по ч.5 ст.291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве). Оно объединено в одно производство с тремя уголовными делами, возбужденными по статье о взяточничестве.
Согласно документу, В.Серов предложил "передать через него и цепь иных посредников взятку должностным лицам администрации Судака" в виде 600 тысяч рублей за передачу частному лицу земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
Ранее информацию о розыске В.Серова подтвердил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, претензии следственных органов к экс-чиновнику связаны с его деятельностью на посту главы администрации Судака.
"Интерфакс" направил информационный запрос в ГСУ СКР по Республике Крым относительно В.Серова, однако ответ пока не получен.
В.Серов длительное время работал мэром Судака, когда Крымский полуостров находился под юрисдикцией Украины. После вхождения региона в состав РФ стал сити-менеджером курорта.
Был назначен зампредом крымского правительства в июле 2017 года, курировал сферы энергетики, ЖКХ и транспорта. В.Серов уволился в конце марта 2018 года. С.Аксенов говорил тогда, что "есть вопросы в части эффективности" работы чиновника.
В.Серов не первый вице-премьер Крыма, попавший в поле зрения правоохранительных органов за последние пять лет. Так, Киевский райсуд Симферополя в июне 2018 года признал бывшего зампреда крымского правительства Олега Казурина виновным в получении крупной взятки и приговорил его к 11 с половиной годам лишения свободы и 56 млн рублей штрафа.
В ноябре 2018 года был задержан в Москве зампред республиканского Совмина Виталий Нахлупин. Он также обвиняется в получении крупной взятки. Чиновник содержится в СИЗО на материковой части России. С.Аксенов заявил, что не уволит В.Нахлупина до передачи его дела в суд, биография вице-премьера до сих пор размещена на сайте крымского правительства.
Судак - небольшой город на юго-востоке Крыма, расположенный на берегу Черного моря.
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